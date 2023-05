A televisão brasileira perdeu hoje um dos nomes mais emblemáticos de sua história, Palmirinha Onofre, a quem todos carinhosamente chamavam de ‘Vovó’. A culinarista morreu na manhã deste domingo (7), aos 91 anos, em São Paulo, em decorrência do agravamento de problemas renais crônicos. Ela deixa três filhas/genros, seis netos e seis bisnetos. Ainda não foram divulgadas informações sobre seu velório e sepultamento.

“A família, consternada e inconsolável, comunica o falecimento de Palmira Nery da Silva Onofre, a Vovó Palmirinha”, diz o comunicado oficial publicado no perfil oficial da apresentadora, que a estava internada na Unidade Paulista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, desde o dia 11 de abril.

Palmirinha estreou na TV em 1994, aos 63 anos, durante participação em uma matéria televisiva exibida pelo programa de Silvia Poppovic, na Band. A entrevista foi o ponto de partida para que Ana Maria Braga a convidasse para apresentar um Café da Manhã no extinto Note e Anote, que a loira comandava na Record TV, onde trabalhou por cinco anos.

Posteriormente, em 1999, a culinarista ganhou um programa para chamar de seu, o TV Culinária, exibido pela TV Gazeta durante 11 anos. Na atração, a eterna ‘Vovó’ conquistou o público com suas receitas e a parceria com o boneco Guinho, interpretado pelo ator Anderson Clayton.

Em 2015, apresentou o Programa da Palmirinha no canal fechado Bem Simples/FOX Life. Dois anos depois fez uma participação especial no longa Internet: O Filme. Ao longo de sua carreira, Palmirinha apareceu em diversos programas de diferentes emissoras, como o Programa do Jô, Mais Você, Altas Horas, Domingão do Huck, Conversa com Bial, The Noite, entre outros.

Seu último trabalho na TV foi em 2019 como jurada no reality Chef ao Pé do Ouvido, da GNT, comandado pelos chefs Raphael Cesana e Renata Vanzetto e pela influenciadora digital Thaynara OG.

Fonte: O Tempo