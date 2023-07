Um apostador da cidade de Dores do Indaiá ganhou o 4º prêmio do Centro-Oeste Cap deste domingo (9). O sortudo levará, sozinho, o valor líquido de R$ 300 mil.

Já no 3º prêmio, um morador de Santo Antônio do Monte foi contemplado com R$ 20 mil.

Ainda no sorteio deste fim de semana, um apostador da cidade de Cláudio e outro de Oliveira ganharam, no 2º e 1º prêmios – respectivamente – o valor de R$ 10 mil cada.

O Giro da Sorte, por sua vez, sorteou moradores das cidades de Bambuí, Camacho, Luz, Divinópolis, Itaúna, Esmeraldas, Nova Serrana, Pompéu e Pará de Minas. Cada um levará o prêmio de R$ 2 mil.

Com informações do Centro-Oeste Cap*