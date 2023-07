Um brigadista morreu nesse sábado (8) em um incêndio florestal próximo à BR-458, trevo de Ipaba, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem teria se afastado do grupo, que acabou perdendo contato visual com ele.

Ainda segundo a corporação, a equipe de brigadistas que o acompanhava chamou por ele, mas o homem não respondia. Eles então voltaram o trajeto e o encontram dentro de uma caneleta pluvial de 40 cm de profundidade, já sem vida.

Conforme o boletim de ocorrência, as roupas e o equipamento de proteção individual (EPI) foram queimados, e o brigadista apresentava sinais de queimadura em segundo grau por todo o corpo.

O local foi isolado para os trabalhos da perícia, e depois o corpo foi liberado para uma funerária.

