O bilionário Bryan Johnson, de 45 anos, conhecido por gastar cerca de US$ 2 milhões (R$ 9,8 milhões) por ano para “voltar” ao corpo que tinha aos 18 anos de idade, declarou que faz a última refeição do dia às 11 horas. Johnson é da área de tecnologia de Utah (EUA).,

Ele precisou confessar a situação depois que usuários de redes sociais descobriram, em uma captura de tela, a dieta do empresário, que incluía o jantar pela manhã. Eles ficaram curiosos para entender se era real ou um erro de digitação.

Na terça-feira (4), Johnson confirmou o assunto. “Minha última refeição do dia é às 11h. Eu como entre 6-11 da manhã“, disse. Recentemente, Johnson divulgou que recebeu transfusão do plasma sanguíneo do filho, que tem 17 anos, para tentar rejuvenescer.

Rotina

Johnson ingere remédios e suplementos médicos logo cedo. Ele também se pesa e mede a própria temperatura. Em seguida, toma uma bebida feita com creatina, flavonoides de cacau e peptídeos de colágeno, e faz exercícios físicos diversos. Ele consome, ao todo, 1.977 calorias por dia, e nenhuma delas é de origem animal.

Fonte: O Tempo