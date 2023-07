A sorte parece continuar em Minas Gerais em relação às loterias. Apesar de ninguém acertar os seis números da Mega-Sena 2616 sorteada nesse sábado (29), pelo menos 11 apostadores mineiros iniciaram o fim de semana com o bolso cheio após acertarem a quina do concurso.

Os números sorteados na Mega-Sena 2616 foram 06-16-23-35-38-49. Como ninguém levou o prêmio principal, o valor acumulou para R$ 50 milhões no concurso 2617, a ser sorteado na quarta-feira (2 de agosto).

De acordo com a Caixa Econômica Federal, 11 apostas mineiras, de 8 cidades diferentes, acertaram a quina. Dois jogos foram feitos em Contagem, mesma cidade do ganhador do concurso 2614, além de outros dois bilhetes de Juiz de Fora e Oratórios.

Apostas de Belo Horizonte, Pirapora, Timóteo, Tiradentes e Uberlândia. Cada um dos sortudos, que gastou R$ 5 no bilhete, vai levar R$39.221,73.