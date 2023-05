Militares do Corpo de Bombeiros, do Posto Avançado de Arcos, foram acionados no domingo (30), para combater um incêndio em um veículo, na avenida Joaquim Rodrigues Veloso, no bairro Nova Morada, em Arcos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, no local, a guarnição se deparou com um veículo Chevrolet já tomado pelas chamas. De imediato os militares combateram o fogo. O veículo ficou totalmente destruído.

Os bombeiros acionaram a Polícia Militar e também com a perícia da Polícia Civil, tendo em vista a suspeita de ser um ato criminoso.

Fonte: Tapiraí TV