O Bazar Solidário MMartan está de volta em Formiga e vai acontecer nos dias 10 e 11 de maio, das 9h às 18h, das 8h às 18h, na Praça Getúlio Vargas, nº 36, no Centro (antigo prédio da Mobilar). A marca de enxovais de cama, mesa e banho renova a parceria com a Mão Amiga destinando parte da renda para a entidade e trará grandes novidades com descontos especiais em itens de cama, mesa e banho.

“Convidamos toda a comunidade para aproveitarem este grande bazar que sempre traz grandes lançamentos e um preço único de uma das marcas mais renomadas do país. Uma oportunidade de comprar também o presente para o Dia das Mães”, comentou Wilse Marques, coordenadora geral da Mão Amiga.

Para mais informações, basta entrar em contato com a Mão Amiga pelo 3222 3291.