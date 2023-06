A Polícia Militar divulgou informações sobre as mortes de mãe e filho registradas em Arcos nessa sexta-feira (2).

De acordo com a PM, Deisy Gonçalves Barbosa, de 21 anos, matou o filho, George Gonçalves Teixeira, de 4 anos.

A carta que ela deixou na geladeira relatava que tinha medo de ser presa por causa de uma dívida que, não conseguiria pagar.

O marido dela percebeu que o portão estava trancado com a chave do lado de dentro. Ele conseguiu alcançar a fechadura e entrou na casa.

Foi quando viu os corpos no chão e correu para pedir ajuda aos vizinhos.

Tanto Deisy quanto George já estavam mortos quando a equipe de resgate chegou. Segundo a polícia, o menino estava com marca de esfaqueamento no peito e a mãe estava com um fio amarrado ao pescoço.

O tenente da PM, Rhuan Arantes, disse que na carta, além de falar sobre a dívida, a jovem escreveu que “não estava com a cabeça boa”.

Fonte: Sistema MPA