Um homem, de 44 anos, morreu e o filho dele, de 20 anos, ficou em estado grave após uma briga generalizada na madrugada deste sábado (3), na Praça Coronel Torres, em Bambuí/.

De acordo com informações colhidas pela TV Bambuí, as câmeras do circuito olho vivo flagraram o momento em que a briga teve início

Após luta corporal, um dos envolvidos se apossou de uma faca e desferiu diversos golpes contra Júlio César de Jesus Servelino, de 44 anos.

Ele chegou a ser socorrido por terceiros ao Pronto-Socorro do Hospital Nossa Senhora do Brasil, porém, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

O filho, de 20 anos, natural de Curvelo, também foi atingido por golpes de faca. No Pronto-Socorro ele recebeu atendimento médico e devido à gravidade, seria transferido para outra unidade hospitalar.

A Polícia Militar foi acionada no Hospital Nossa Senhora momento, ninguém havia sido preso.

Fonte: TV Bambuí