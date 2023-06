Uma mulher de 28 anos foi socorrida com ferimentos graves depois do carro em que ela estava ser atingido por uma carreta bitrem na noite dessa sexta-feira (2) na BR-459, em Piranguinho (MG).

O motorista do bitrem, que seguia de Piranguinho para Itajubá, disse que freou bruscamente para não bater na traseira de outro veículo e tentou desviar. No entanto, a após a manobra, não conseguiu retornar para o local e bateu com o Fiat Pálio.

A motorista do carro foi socorrida pelos bombeiros para o Hospital das Clínicas de Itajubá.

Para a polícia, a motorista disse que se deparou com o caminhão invadindo a contramão e tentou desviar para o acostamento, mas não conseguiu evitar a batida.

Os dois motoristas realizaram o teste do bafômetro, e o resultado deu negativo.

