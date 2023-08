Após 11 edições em Formiga, o Mr. Rock promoverá, nos dias 8 e 9 de setembro, o Festival Estação Primavera, na cidade de Arcos.

De acordo com a organização do evento, o festival irá acontecer em uma versão especial do Dia da Independência e contará com uma estrutura da primeira edição, com bar completo, área kids de recreação, praça de alimentação com feirantes e muita música.

As atrações já foram confirmadas e serão divulgadas em breve.

Segundo um dos organizadores, Morenno Tavares, está sendo uma alegria voltar a Arcos, por isso tudo está sendo organizado com muito carinho para atender ao público arcoense.