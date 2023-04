Três indivíduos responsáveis por cometerem o crime conhecido como “sapatinho” foram presos pela Polícia Militar (PM) de Piumhi na manhã desta sexta-feira (31).

De acordo com a PM, militares de Piumhi receberam informações do Serviço de Inteligência da Polícia Militar de Alfenas, de que três indivíduos envolvidos com roubos, tráfico de drogas e extorsão mediante sequestro (sapatinho), estariam em Piumhi efetuando levantamento de informações ou executando o crime em uma agência bancaria no Centro da cidade.

Diante das informações, foi montada uma operação policial e o veículo Fiat/Palio em que eles estavam foi encontrado próximo à Praça do Rosário. Ao perceberem a presença da PM os indivíduos fugiram, sendo abordados na praça de pedágio na MG-050.

Os três suspeitos foram conduzidos para a Delegacia.

Crime do sapatinho

É uma modalidade de crime onde a vítima é o funcionário de uma instituição financeira, ele e sua família ficam sob ameaça dos criminosos e é obrigado a se dirigir à instituição para a retirada de valores que lá estão.

É uma ação que demanda um menor número de criminosos e que muitas vezes não terá confronto com a polícia. É a que apresenta um menor risco e gasto.

