Os usuários que passarem pela MG-050, no trecho que margeia o bairro Tietê, em Divinópolis, a partir desta segunda-feira, 3 de abril, poderão utilizar as pistas duplas sobre o novo viaduto construído no local.

A AB Nascentes das Gerais, responsável pela administração e operação do Sistema MG-050/BR-265/BR-491, informa que os trabalhos estão perto da finalização e que o tráfego está liberado no trecho. A conclusão total das obras está prevista para acontecer ainda em abril.

Essa frente de intervenções está compreendida entre o km 127,1 e 130,7 da MG-050. Além do novo viaduto sobre a linha férrea e alargamento do viaduto existente, foi realizado um trecho em pista dupla e correções geométricas no segmento. O investimento feito pela AB Nascentes das Gerais é de R$ 25 milhões, beneficiando 18 mil motoristas diariamente.

O engenheiro responsável pelas obras da AB Nascentes das Gerais, Tiago Valandro, explica que ainda haverá pequenos trabalhos nos próximos dias. Ele aproveita para reforçar a importância de os condutores obedecerem à nova sinalização implantada. “É importante verificar as novas placas e sinalização horizontal que foram instaladas. Com esta obra, o tráfego terá maior fluidez e os usuários terão mais segurança”, afirma.

Fonte: AB Nascentes das Gerais