Não foram só artistas e políticos de esquerda que curtiram o show da cantora Madonna na noite desse sábado (4), no Rio de Janeiro.

Políticos de centro-direita e até lideranças bolsonaristas também marcaram presença no evento, que reuniu mais de 1 milhão de pessoas na praia de Copacabana.

Do campo da centro-direita, foram vistos no show da cantora norte-americana figuras como o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) e o presidente nacional do União Brasil, Antonio Rueda. Ambos estavam na área vip do evento com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL).

O bolsonarismo, por sua vez, estava representado por nomes como o senador Jorge Seif (PL-SC), que enfrenta processo de cassação no TSE, e Fabio Wajngarten, advogado e assessor de comunicação de Jair Bolsonaro. Ambos também foram vistos na área vip ao lado de Castro.

Fonte: Metrópoles