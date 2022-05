A imagem do Sagitário A é o buraco negro localizado ao centro da nossa galáxia, na Via Láctea, e pela primeira vez visto em uma imagem.

Para isso, utilizaram oito radiotelescópios espalhados por diversos pontos do globo terrestre. A partir das imagens captadas, do que simularia um super telescópio do tamanho da Terra, e da justaposição dos registros, chegou-se à imagem do buraco negro da Via Láctea.