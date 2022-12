A administração municipal divulgou, nesta quinta-feira (15), um comunicado à população formiguense.

Os atendimentos da Secretaria Municipal de Saúde, que eram realizados no edifício Antônio Vieira, foram transferidos para a “Casa Verde”, que fica localizada na rua Doutor Teixeira Soares, nº 150, no Centro (ao lado do Asilo São Francisco de Assis).

De acordo com a Diretoria de Comunicação, o motivo da mudança é a reforma que ocorrerá no edifício Antônio Vieira. Os trabalhos ainda não tiveram início, mas a transferência já faz parte da organização e melhor comodidade dos servidores.

Fonte: Decom