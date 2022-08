Nesta quinta-feira (11), o Tiro de Guerra 04-030 (A Sentinela do Oeste Mineiro) realizou a entrega de hortaliças (oriundas da horta do TG) ao Centro Municipal de Educação Integral Cemei).

De acordo com o TG, as hortaliças foram plantadas pelos próprios alunos do Centro de Educação no mês de maio.

Na oportunidade, os instrutores agradeceram a direção da escola e ao Banco Municipal de Alimentos, que sempre apoia a horta do Tiro de Guerra, sendo a mesma de responsabilidade dos atiradores.

Fonte: Tiro de Guerra