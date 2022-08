Na próxima segunda-feira (15), será feriado de Assunção de Nossa Senhora em Formiga.

Por isso, a reunião ordinária da Câmara Municipal de Formiga foi adiada para o dia seguinte, terça-feira (16).

Ela ocorrerá às 14h e será transmitida no canal do YouTube e na página do Facebook da Câmara de Formiga.

Fonte: Câmara Municipal