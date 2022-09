Dando continuidade à campanha do Exército Brasileiro, “Ajudar está no nosso Sangue”, nesta segunda-feira (19), atiradores do TG 04-030 (A Sentinela do Oeste Mineiro) participaram da doação de sangue no Hemominas, na cidade de Divinópolis.

As bolsas de sangue serão destinadas para a Santa Casa de Caridade de Formiga.

Os instrutores agradeceram aos jovens atiradores pela ação de amor ao próximo.

Fonte: Tiro de Guerra