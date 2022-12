O Atlético divulgou, nesta terça-feira (13), a tabela detalhada dos seus jogos na primeira fase do Campeonato Mineiro. A estreia alvinegra está marcada para o sábado, 21 de janeiro, às 16h30, contra a Caldense, no Mineirão.

O clássico diante do Cruzeiro também será no Gigante da Pampulha e está marcado para o domingo, 12 de fevereiro, às 18h30. O mando de campo será da Raposa.

O Galo terá o mando de campo no clássico com o América. A partida está marcada para o sábado, 25 de fevereiro, às 16h30, no Mineirão.

O Campeonato Mineiro terá novo formato em 2023. Serão 12 equipes distribuídas por três grupos. Os líderes de cada chave e o melhor segundo colocado geral avançam às semifinais.

Confira as datas e horários dos jogos do Atlético no Estadual:

1ª rodada: 21/01 (sábado, às 16h30) Atlético x Caldense – Mineirão

2ª rodada: 29/01 (domingo, às 11h) Tombense x Atlético – Soares de Azevedo

3ª rodada: 04/02 (sábado, às 19h) Ipatinga x Atlético – Ipatingão

4ª rodada: 09/02 (quinta-feira, às 20h) Atlético x Democrata-SL – Mineirão

5ª rodada: 12/02 (domingo, às 18h30) Cruzeiro x Atlético – Mineirão

6ª rodada: 18/02 (sábado, às 16h30) Atlético x Patrocinense – Mineirão

7ª rodada: 25/02 (sábado, às 16h30) Atlético x América – Mineirão

8ª rodada: 04/03 (sábado, às 16h30) Democrata-GV x Atlético – Mamudão.

