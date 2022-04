Nesse domingo (24) foi realizada mais uma partida da Copa Jésus Silva, no campo do Guarani. Córrego Fundo segue na disputa após empatar em 1×1 com a equipe Skinão.

Com isso, já estão definidas as equipes que vão se enfrentar na semifinal. As partidas ocorrerão no próximo sábado (30).

A equipe do Guarani enfrentará o Nacional às 13h30. Arsenal joga contra Córrego Fundo às 15h30.