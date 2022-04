Nesse domingo (24) foi realizada mais uma edição do “Musicando Formiga”. Dessa vez, a região que recebeu o evento foi a do bairro Água Vermelha.

O Musicando aconteceu na quadra, ao lado do Banco Municipal de Alimentos. As apresentações foram dos cantores Guilherme Gabriel (GG), João Victor, Luciano Carlos e Sarah, o tecladista Rodriguinho e o baterista Zelinho, além da participação de Vanderli (Chocolate), na equipe técnica.

O evento faz parte do Edital “Musicando Formiga”, publicado pelo Município, em 2021, como forma de socorrer músicos, bailarinos, técnicos, roadies e proprietários de empresas de locação de equipamentos e estruturas utilizadas em eventos, que tiveram suas atividades profissionais suspensas pelas medidas de distanciamento e isolamento social, em decorrência da pandemia da Covid-19. Essa foi a 6ª Edição do Musicando que tive início no dia 13 de março, na Praça da Matriz S.V.F e já passou pelo Rosário, Cidade Nova, Engenho de Serra e Novo Horizonte.

No próximo domingo (1º) o Musicando vai comemorar o “Dia do Trabalhador”. Assim, a sétima edição do evento acontecerá em um horário diferente: a partir das 10h e será realizada na Praia (Parque Municipal Dr. Leopoldo Correa). O evento terá a participação de André Gouvêa, João Marcos, Nando, Felipe Pedrosa, Reginaldo e Rodrigo Nonato, além de estrutura da Rosana e Júlio César e Ricardo na técnica.

Fonte: Decom