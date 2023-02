O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da Unidade de Combate ao Crime e à Corrupção (UCC), cumpriu 27 mandados de busca e apreensão nas sedes das torcidas organizadas Galoucura e Máfia Azul, em Belo Horizonte. A operação ocorreu na sexta (10) e contou com o apoio da Polícia Militar (PMMG), visa prevenir confrontos armados e atos violentos por parte de integrantes das torcidas organizadas de Atlético e Cruzeiro, em razão do clássico que será realizado na noite desta segunda-feira (13).

Os mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Juízo da Vara de Inquéritos Policiais da capital, foram cumpridos simultaneamente em Belo Horizonte, Santa Luzia, Betim, Ibirité e Contagem.

As investigações apontam que, em razão de conflitos armados travados nos anos de 2021 e 2022, os torcedores rivais têm, constantemente, trocado ameaças nas redes sociais, inclusive por meio de fotos de armas de fogo.

Conforme o MPMG, o cumprimento dos mandados objetiva promover a paz e a tranquilidade nos ambientes desportivos, como forma de incentivo aos grandes eventos na capital mineira.

A operação teve a participação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, de Execução Penal, do Tribunal do Júri e da Auditoria Militar (Caocrim), 11ª Promotoria de Justiça de Belo Horizonte, Batalhão de Policiamento de Choque e Companhia Independente de Policiamento com Cães da PMMG.

Fonte: MPMG