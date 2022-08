Atlético e Goiás se enfrentam neste sábado, às 16h30, no Mineirão, na abertura da rodada 23 do Brasileirão. Apesar da distância entre os clubes na atualidade, tanto na tabela quanto financeiramente, os duelos entre eles no Brasileirão por pontos corridos mostram um equilíbrio quase perfeito.

Desde a implementação do sistema de pontos corridos no Campeonato Brasileiro, em 2003, Atlético e Goiás realizaram 25 jogos pela competição. O Galo venceu mais vezes, nove, mas o Esmeraldino vem logo atrás, com oito vitórias, além de já terem empatado outras oito vezes.

Nesse período, o Goiás teve a melhor sequência, quando venceu cinco jogos seguidos contra o Atlético, entre 2004 e 2007. No entanto, após essa sequência do alviverde, o Galo foi derrotado em apenas outras três oportunidades (2009, 2014 e 2020).

Atualmente, o Galo ocupa a 7ª colocação do Brasileirão, e tem como objetivo voltar ao G4. Para isso, a vitória contra o Goiás é fundamental, já que fará com que o alvinegro pule para 38 pontos, mesma pontuação do atual 4° colocado, Fluminense. Do outro lado, o Goiás ocupa a 13° posição, com 26 pontos, e quer vencer para se distanciar da zona de rebaixamento e entrar na zona de classificação para competições internacionais.

Fonte: Hoje em Dia