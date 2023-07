O Atlético visita o Grêmio neste sábado (22), às 21h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Galo vive um momento ruim. Já são sete jogos sem vencer (seis sob o comando do técnico Felipão), com cinco empates e duas derrotas. A sequência fez com que o time despencasse do G4 para o 12° lugar do Brasileirão, com 21 pontos.

O Grêmio, por sua vez, vem de três partidas sem vitórias, mas, ainda assim, passa por boa fase. A equipe gaúcha confirmou a classificação às semifinais da Copa do Brasil e, mesmo com um jogo a menos, ocupa a 3ª colocação da Série A, com 26 pontos.

O jogo, pela 16ª rodada do Brasileiro, terá transmissão exclusiva na TV fechada. SporTV e Premiere.

Prováveis escalações