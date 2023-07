O apoiador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que matou um amigo defensor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a facadas durante uma discussão política, em outubro do ano passado, foi condenado a 25 anos, dois meses e 12 dias de prisão em regime fechado. O Tribunal do Júri o condenou por homicídio qualificado por motivo fútil.

Luis Antônio Ferreira da Silva morava com a vítima, José Roberto Gomes Mendes. Quando foi morto, ele usava uma camiseta com uma imagem de Bolsonaro. O crime aconteceu em Itanhaném, no litoral de São Paulo, onde também foi realizado o julgamento.

O júri, realizado na quinta-feira (20), durou cerca de cinco horas. Foram ouvidas quatro testemunhas. O corpo de jurados foi formado por cinco mulheres e dois homens. A defesa tentou alegar legítima defesa.

O crime

Quando foi preso pela Polícia Militar, Silva confessou o crime e disse que morava com a vítima há cinco anos. O corpo do bolsonarista tinha oito ferimentos de faca espalhados pelas costas, pescoço e rosto.