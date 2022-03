A Audiência Pública que debaterá o Projeto de Lei Complementar 7/2021, que regulamenta a Taxa de Fiscalização Anual, ocorrerá nesta quarta-feira (30), às 15h, no plenário da Câmara Municipal de Formiga.

A sessão é promovida pela Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas do Poder Legislativo, composta por Joice Alvarenga (presidente), Cid Corrêa (relator) e Osânia Silva (membro).

O cidadão interessado em acompanhar a audiência, mas que esteja impossibilitado de comparecer pessoalmente, pode assistir aos trabalhos pela internet, via canal no YouTube e página oficial no Facebook da Câmara de Formiga. É possível participar por meio de mensagem nas caixas de comentários das transmissões.

Fonte: Câmara Municipal