Uma avalanche atingiu o Himalaia nesta terça-feira (4) e matou sete turistas. Outras pessoas ainda estão presas no local, de acordo com o Exército indiano.

A avalanche ocorreu no estado de Sikkim, próximo a uma passagem montanhosa para a região chinesa do Tibete.

O Exército afirmou que cerca de cinco veículos transportando até 30 turistas estava no local e ficaram presos sob a nevequando a avalanche atingiu.

“Ainda estamos para determinar quantas pessoas ainda estão presas. 17 pessoas foram resgatadas, das quais oito estão muito críticas e foram transferidas para um hospital”, disse o oficial sênior da polícia Tenzing Loden Lepcha à Reuters por telefone.

As operações de resgate estão em andamento, disse Loden Lepcha, acrescentando que, quando a avalanche atingiu, as pessoas tiravam fotos perto de um riacho. Equipes de resgate cavaram com pás perto de uma cachoeira, mostraram imagens divulgadas pelo Ministério da Defesa da Índia.

Máquinas pesadas amarelas trabalham na área para limpar a neve deixada pela avalanche.

Outros 350 turistas retidos e 80 veículos foram resgatados depois que a neve foi removida da estrada, disse o comunicado do exército.

Milhares de turistas visitam Sikkim todos os anos, também conhecida como a “Terra do Esplendor Místico”, localizada abaixo do Monte Khangchendzonga, a terceira montanha mais alta do mundo.

Nathu La serve como uma rota para a peregrinação de Kailash Mansarovar ao Monte Kailash, na China, considerada uma das peregrinações mais sagradas do hinduísmo.

A fronteira de 3.500 km (2.100 milhas) do Himalaia entre a Índia e a China é disputada desde a década de 1950. Ambos os países correram para melhorar estradas e ferrovias em regiões remotas nos últimos anos.

Avalanches e inundações repentinas no Himalaia são comuns durante o verão e os meses de monções, quando a neve derrete e as fortes chuvas se combinam.

Em junho de 2013, chuvas recordes de monção no estado de Uttarakhand, no norte do Himalaia, causaram inundações devastadoras que mataram cerca de 6.000 pessoas, um dos piores desastres naturais a ocorrer no país.

