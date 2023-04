Os julgadores da Nona Turma do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG) mantiveram a demissão por justa causa de uma técnica de enfermagem que chamou um bebê recém-nascido de “macaquinho”. O caso aconteceu em Belo Horizonte, e a decisão foi divulgada nessa segunda-feira (3).

De acordo com informações do TRT, uma testemunha contou que a técnica estava trabalhando durante à noite quando foi conversar com uma mulher que tinha dado à luz gêmeos. Na ocasião, ela comentou: “Nossa, seu menino parece um macaquinho”. A mãe, que já estava com um dos filhos internados na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), chegou a ter uma crise de choro pela situação, agravada pelo fato de a técnica tê-la também tratado com rispidez.

A profissional admitiu que fez a comparação, mas, segundo ela, não teve intenção de ofender ou de discriminar. A mulher afirmou que comentou: “O seu filho/bebê é cabeludinho, igual à minha filha, que parecia um macaquinho”.

O desembargador André Schmidt de Brito, que atuou como relator, porém, considerou que “o infeliz comentário da técnica de enfermagem em relação a um dos bebês, ainda que sem intenção pejorativa ou racista, sem dúvida, é ofensivo, sobretudo sem qualquer contextualização no momento em que realizado e, ainda, desprovido de um necessário e esperado pedido de desculpas posterior”.

Brito também considerou que “a situação da puérpera é ainda mais delicada quando o bebê a que deu a luz demanda, por alguma razão, internação em UTI pediátrica, o que deixa a mãe, já fragilizada pelo estado puerperal, ainda mais apreensiva”.

O processo já foi arquivado de maneira definitiva.

Fonte: O Tempo