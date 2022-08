O projeto Tabuleiro do Bem, em formato piloto, desenvolvido pelo Instituto Tatame do Bem e coordenado pelo professor Alex Arouca, atende atualmente alunos da unidade 4, localizada na Vila Padre Remaclo, após as aulas de jiu-jítsu do professor Rincón.

As aulas acontecem às terças e quintas-feiras, às 18h. Com o desenvolvimento do projeto, já estão sendo formados novos professores e já está prevista a expansão do projeto para o Patronato São Luiz.