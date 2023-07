Dois assessores do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD) e o piloto morrem após a queda da aeronave na região da Serra do mar, no Paraná.

O avião e os corpos dos ocupantes foram encontrados na tarde desta sexta-feira (7), após cinco dias de busca. Faleceram o piloto Jonas Julião e os servidores estaduais Felipe Furquim de Oliveira e Heitor Genowei Junior.

O avião saiu de Umuarama com destino a Paranaguá. Contudo, caiu cerca de 20 km antes do pouso.

“Depois de cinco dias de intensa busca e muita esperança, é com imenso pesar que comunico que três corpos foram encontrados nesta tarde na Serra do Mar”, afirmou o governador, completando: “Nesse trágico acidente aeronáutico perdi amigos que acreditavam arduamente na nossa gestão. Deixo toda a minha solidariedade às famílias nesse momento de intensa dor”.

Fonte: O Tempo