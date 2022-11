O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) desaparecido em Santa Catarina foi encontrado neste sábado (5) em uma área de mata de Canelinha, na Grande Florianópolis.

As informações são do secretário de Obras e Serviços Urbanos do município, Silvio Reis, conforme informações do G1. Dois corpos foram encontrados carbonizados.

A aeronave T-25 de instrução da Academia da Força Aérea perdeu sinal na tarde de sexta-feira (4), quando o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina foi acionado pela Aeronáutica.

Na manhã deste sábado, a FAB usou avião e helicópteros próprios para as buscas. O Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba coordena as operações de busca.

Conforme os bombeiros, uma equipe do helicóptero Arcanjo 05 chegou a sobrevoar a região no entorno de Canelinhas, mas precisou pousar momentaneamente por volta das 18h30 devido às chuvas. Uma equipe segue, no entanto, no apoio nas buscas terrestres.

Segundo o secretário, o avião foi encontrado “totalmente destruído”, por volta das 12h deste sábado, em uma localidade conhecida como Rolador. O T-25 era ocupado por dois militares que faziam um voo de treinamento da Academia da Força Aérea. O prefeito da cidade, Diogo Maciel, contou que um sinal de fumaça e luzes teriam sido vistos, sexta-feira, na região.

Ainda não foram informados os nomes dos militares. O avião teria partido de Pirassununga (SP) com destino a Florianópolis.

Fonte: O Tempo