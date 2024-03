Uma avó salvou o neto de um ataque de uma cobra, na última segunda-feira (11), em Uthai Thani, na Tailândia. O vídeo compartilhado pela mãe do menino no TikTok, viralizou e já acumula mais de 3,4 milhões de visualizações.

Nas imagens de câmeras de segurança, mostram a mulher deitada de bruços, mexendo no celular, ao lado da criança que estava dentro de um “cercadinho” instalado na varanda da casa em que moram. Em seguida, a cobra aparece e desliza para dentro do cercadinho em direção das pernas do bebê. Mediante ao desespero, a avó do menino levanta e rapidamente puxa a criança.

Apesar do susto, a criança e avó não ficaram feridas. “Felizmente, a vovó puxou-o rapidamente. Fiquei em estado de choque, arrepiada. Obrigado a todos, que estão preocupados com a vovó e o pequeno Denis. Ambos estão seguros“, escreveu a mãe da criança na publicação da rede social.

Segundo o canal de notícias local Ch3+, especula-se que a espécie que aparece nas imagens seja uma cuspideira siamesa (Naja siamensis), uma cobra que cospe veneno a uma distância de até oito metros. Animal está espalhada por toda a Tailândia, mas é encontrada principalmente nas regiões central e ocidental, sendo considerada uma espécie perigosa.

Fonte: O Globo