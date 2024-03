Quatro vítimas do incêndio causado pela explosão de um caminhão tanque no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira (14), receberam alta do Hospital João XXIII. O acidente aconteceu na altura do bairro Goiânia, região Nordeste da capital.

Segundo o boletim de estado de saúde, divulgado pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) às 14h10, os pacientes são: uma mulher de 39 anos, um homem de 41 anos, uma adolescente de 13 anos e uma criança de 6 anos.

Outras cinco vítimas permanecem internadas na unidade:

Masculino, estável – vítima de queimadura , mantido sob cuidados intensivos;

Feminino, 55 anos – inalação de fumaça, estável, em observação;

Masculino, 44 anos – inalação de fumaça e fratura de membro inferior, acompanhado pela ortopedia;

Masculino, 20 anos – estável, mantido em observação;

Feminino, 41 anos – vítima de queimadura, com proposta de abordagem cirúrgica.

Fonte: Itatiaia