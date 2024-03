A Secretaria Municipal de Gestão Ambiental continua com os trabalhos de limpeza e desassoreamento de córregos e rios que passam pela área urbana do município.

Essas medidas iniciaram no córrego do Cardoso, na rua Pedro Bambirra, nas proximidades da rua General Carneiro, e no córrego sem denominação que passa sob a ponte que dá acesso ao bairro Ramiro Batista.

Nesta quinta-feira (14) uma escavadeira hidráulica iniciou a limpeza do Rio Formiga, nas proximidades do Parque de Exposições.

Os trabalhos serão conduzidos até a ponte ao final da rua Olímpio Avelar. A seguir, será a vez do afluente rio Mata Cavalo.

Fonte: Decom