Lançado nessa quinta-feira (20), Barbie continua atingindo novos recordes. Após se tornar a maior pré-venda de ingressos da Warner Bros. Pictures no Brasil, o filme estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling detém, agora, a maior arrecadação no dia de abertura de todos os tempos do estúdio no país.

Em apenas um dia de exibição, a produção já arrecadou mais de 23 milhões de reais em receita de bilheteria e levou 1,2 milhão de público às salas de cinema no dia 20 de julho (quinta-feira). Com os resultados, o longa também se torna o filme com a segunda maior bilheteria em um dia de abertura na história do Brasil e a maior estreia pós-pandemia.

Com um enredo sensível, Barbie traz um olhar sofisticado para as questões cotidianas. Quando a boneca mais amada do universo começa a questionar sua vida na Barbielândia, as aventuras ganham novos horizontes e os obstáculos refletem a sociedade, abordando temas imprescindíveis na atualidade.

Estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling, Barbie está em cartaz nos cinemas brasileiros, também com versões acessíveis. Para mais informações, consulte os cinemas de sua cidade.