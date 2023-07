Entre os dias 12 e 14 de julho foi realizada a IX Conferência anual da International Network for the Study of Science and Belief in Society (Rede Internacional para o Estudo da Ciência e da Crença na Sociedade) organizado pela Universidade Birmingham, Reino Unido, que contou com a participação do professor Dr. Heslley Machado Silva.

O professor fez uma apresentação e auxiliou na organização do painel de brasileiros. O evento científico ocorreu na Universidade de Exeter, localizada na cidade de Exeter no sul da Inglaterra.

A conferência teve participação de investigadores do mundo todo e, segundo o professor, foi uma das suas mais frutíferas participações em eventos internacionais, ele disse que tem certeza de que novas perspectivas foram abertas na sua carreira como pesquisador.

Ele participou de discussões sobre o campo da ciência e da religião e interagiu com pesquisadores do mundo inteiro. Apresentou o trabalho intitulado: Secularism, Biology teachers and Evolution Teaching: a comparative analysis of the Brazilian phenomenon (Secularismo, professores de Biologia e Ensino de evolução: uma análise comparativa do fenômeno brasileiro) e organizou um painel sobre o ensino de evolução no Brasil, juntamente com os pesquisadores Rodrigo Borba da UEMG e Pedro Teixeira da PUC-RJ. Nesse trabalho ele discutiu as influências que repercutem no ensino de evolução no Brasil, em comparação com o ensino desse tema na Argentina e no Uruguai.