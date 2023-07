Uma residência pegou fogo na noite dessa quinta-feira (20), no bairro São José, em Divinópolis. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os moradores da casa iniciaram o combate as chamas até a chegada da equipe dos Bombeiros.

Quando a equipe chegou no local, as chamas já estavam espalhadas pelos cômodos da casa. Foram usados 8 mil litros de água no combate desse incêndio, por meio de 6 militares empenhados para esta ocorrência.

A casa ficou totalmente queimada. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio. Mas, segundo informações dos Bombeiros, não houve vítimas.