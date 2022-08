Um idoso de 63 anos morreu carbonizado em um incêndio em barracão no Bairro Rosário, em Luz, na madrugada desta segunda-feira (15).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe de Bom Despacho recebeu o chamado para atendimento de um imóvel em chamas por volta das 3h50.

Quando os militares chegaram ao local, o fogo havia sido controlado por populares e a Polícia Militar (PM), com ajuda de um caminhão pipa da Prefeitura. Os bombeiros fizeram o rescaldo e avaliaram as condições do imóvel. As causas do incêndio não foram informadas.

Durante a avaliação, foi encontrado o corpo do idoso. A perícia da Polícia Civil esteve no local e fez o trabalho de rotina.

Fonte: G1