Uma manifestação de moradores da Ocupação Pingo D’Água interdita o KM 355, na BR-262, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã nesta segunda-feira (15).

Segundo o grupo, pelo menos 120 pessoas participam do protesto contra uma ordem de despejo de um loteamento da MRV Engenharia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o protesto iniciou por volta de 5h40 e interdita o trânsito totalmente. Uma equipe está no local em negociação com os populares. A extensão do congestionamento não foi informada.

Devido à manifestação, o trânsito está lento na BR-381 entre o KM 495 e KM 496, sentido São Paulo. De acordo com a concessionária Arteris – Fernão Dias, que administra a via, a lentidão também acontece no KM 4,5 até o KM 6,5 no contorno de Betim.

No dia 8 de agosto, moradores da Ocupação Pingo D’Água também manifestaram pelo mesmo motivo.

Fonte: G1