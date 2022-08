Um homem de 56 anos foi preso na noite desse domingo (14), Dia dos Pais, após matar o próprio filho, que fazia 25 anos nesse domingo, na frente da Polícia Militar no bairro Engenho Nogueira, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Eles tinham discutido e entrado em luta corporal após um desentendimento.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima exigiu dinheiro para a avó, de 78 anos, para comprar drogas. Ao saber do que ocorreu, o pai repreendeu o filho, que ficou agressivo, começou a fazer ameaças e entraram em luta corporal.

Depois de acertar um soco no rosto do pai, o jovem caiu. No chão, o pai segurou o pescoço do filho com as duas mãos até a chegada da polícia.

Quando os militares foram até o local, o pai ainda estava esganando o filho. A vítima já estava inconsciente e com o rosto roxeado. A polícia realizou massagem cardíaca até a chegada do Samu. Quando os médicos chegaram, tentaram mover a vítima e continuaram nas tentativas de reanimação, mas sem sucesso e constataram o óbito no local.

O pai disse aos policiais que o filho já tinha o agredido em outra ocasião, assim como também já tinha histórico de agressão contra um tio, uma prima e também a própria mãe, que tinha uma medida protetiva contra ele. A vítima fazia uso de drogas ilícitas, álcool e remédio controlado.

Em buscas nos sistemas, a polícia encontrou vários registros contra a vítima, que confirmavam o histórico agressivo citado pelo pai. A ocorrência foi encerrada na 3ª Delegacia de Polícia Civil Noroeste. O corpo foi removido para o IML.

Fonte: O Tempo