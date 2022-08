Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas em um grave acidente na BR-381, em Ravena, na Grande BH, na manhã desta segunda-feira (15).

“Trata-se de uma colisão entre caminhão e carro de passeio, com seis vítimas, sendo uma delas uma criança. Três vítimas foram conduzidas pelo Arcanjo 02 e por outras viaturas. Três óbitos já foram constatados. Seis viaturas do Corpo de Bombeiros compareceram no local. Perícia e rabecão já foram acionados”, informou o Corpo de Bombeiros.

A batida envolveu um caminhão baú e um carro de passeio e fecha os dois sentidos da BR-381, conhecida como rodovia da morte. Equipes do Samu também foram acionadas no local.

O número total de vítimas foi atualizado para sete. Os três mortos ficaram presos às ferragens. Os feridos, dois homens, uma mulher e uma criança, foram atendidos por equipes do Samu.

