A CBF divulgou datas e horários dos jogos do Cruzeiro até a rodada de número 35.

Confira a tabela:

29ª rodada – 10/9 (sábado) – 21h30 – Cruzeiro x Operário – Mineirão

30ª rodada – 17/9 (sábado) – 20h30 – CRB x Cruzeiro – Rei Pelé, Maceió

31ª rodada – 21/9 (quarta-feira) – 21h30 – Cruzeiro x Vasco da Gama – Mineirão

32ª rodada – 28/9 (quarta-feira) – 19h – Ponte Preta x Cruzeiro – Moisés Lucarelli, Campinas

33ª rodada – 4/10 (terça-feira) – 21h30 – Cruzeiro x Ituano – Mineirão

34ª rodada – 9/10 (domingo) – 16h – Sport Recife x Cruzeiro – Ilha do Retiro, Recife

35ª rodada – 14/10 (sexta-feira) – 20h30 – Vila Nova x Cruzeiro – Onésio Alvarenga, Goiânia

A próxima partida do Cruzeiro será contra o Grêmio, domingo, às 16h, em Porto Alegre. O time dirigido por Paulo Pezzolano empatou com a Chapecoense no sábado (13), em Brasília e se mantém líder da Série B com 53 pontos, 19 a mais que o Londrina, que é o quinto colocado.

Fonte: Hoje em Dia