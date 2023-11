Um jovem de 24 anos morreu e a namorada dele ficou ferida após uma batida de frente entre dois carros na MG-050, em Passos, na madrugada deste domingo (19).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um Gol com placas de Passos, onde estava o casal, teria invadido a pista contrária e bateu na lateral de uma caminhonete que seguia no sentido contrário.

Quando o socorro chegou, a passageira do veículo estava sentada na beira da pista e o namorado dela se encontrava com muitos ferimentos dentro do carro. O motorista da caminhonete não se feriu.

Marcelo José Pereira, de 24 anos, chegou a ser socorrido em estado grave para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A namorada dele sofreu ferimentos leves.

Fonte: G1 Sul de Minas