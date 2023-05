Os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem checar a primeira parcela do 13º salário, que começa a ser paga na próxima quinta-feira (25).

A checagem pode ser feita pelo aplicativo da instituição (disponível na Apple Store e Play Store) ou pelo site “Meu INSS”, através de CPF e senha.

A segunda parcela do décimo terceiro tem previsão para ser paga a partir de junho.

Vale ressaltar que o calendário de quem recebe salário mínimo é diferente. O cronograma tradicional consta que o 13º deve ser pago no segundo semestre do ano, entretanto, desde 2020, os pagamentos são antecipados para o primeiro semestre.

Para conferir o calendário de 2023, acesse www.meu.inss.gov.br.

Fonte: Itatiaia

