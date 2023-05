A passeata do Centro de Atenção Psicossocial (Caps II) foi realizada nessa quinta-feira (18) e contou com o apoio do Sintramfor.

O evento fez parte da programação da semana que lembra a Luta Antimanicomial e teve como tema “Para que não se esqueça, para que nunca mais Aconteça” em referência ao tempo que os doentes mentais eram internados em manicômios e não tratados como pacientes com direitos a cuidados adequados de saúde psíquica.

A passeata contou com a participação de aproximadamente 80 pessoas, entre elas pacientes e funcionários do Caps, convidados e simpatizantes da causa.

A concentração inicial ocorreu em frente à ponte do Engenho de Serra e os participantes percorreram diversas ruas até o Centro de Formiga, onde o psicólogo Gabriel Nogueira falou aos presentes sobre o movimento da Luta Antimanicomial.

Marcou o evento uma homenagem ao doutor Gilvan, que faleceu em dezembro de 2022, enquanto era funcionário do Caps e muito querido pelos pacientes e colegas.

Além do Sintramfor, a passeata contou com o apoio da Polícia Militar.

Programação da semana

Durante a semana, o Caps realizou diversas atividades para lembrar a Luta Antimanicomial:

-Na segunda-feira (15), foi realizado o projeto “Rimas e rumos”, no Cras IV, no bairro Novo Horizonte;

-Na terça-feira (16), ocorreu o “Dia da Beleza”, no Caps, a partir das 13h;

-A arte fez parte da programação na quarta-feira (17), com o “Cinema comentado”, a partir das 13h;

-Roda de conversa com o psiquiatra Caio Cássio Bernardes sobre “Os desafios da saúde mental para o futuro”, um bingo e um almoço na sede do Caps marcaram o encerramento da programação, nesta sexta-feira, dia 19.

A coordenadora do Caps II, Betânia Rocha Braga, avaliou que as ações foram muito produtivas. “Tivemos uma adesão muito boa dos pacientes e familiares e eles interagiram bastante. As ações contribuíram mais ainda para o fortalecimento da Raps (Rede de atenção psicossocial), composta pelos PSF’s, Samu, UPA, CRAS e CREAS”, destacou.

