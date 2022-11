O balanço do site Reclame Aqui sobre a Black Friday mostra que as queixas mais comuns dos consumidores até as 14h desta sexta-feira (25) são propaganda enganosa (17,37%), atraso na entrega (16,17%), produto não recebido (14,2%), estorno do valor pago (8,37%) e problemas na finalização da compra (6,2%). Ainda figuram nas 10 queixas mais comuns situações como mau atendimento, troca/devolução de produto, mau atendimento do SAC, cobrança indevida e produto errado.

Black Friday

Conforme o site, o setor de moda feminina é o mais reclamado, concentrando 7,41% das queixas. Depois, aparecem as compras de smartphones (6,03%), informática (4,29%), eletrodomésticos (4,03%) e eletroeletrônicos (3,76%). Serviços de logística, cartões de crédito, calçados masculinos, calçados femininos e perfumarias também figuram entre as 10 categorias com mais problemas.

Sobre as empresas, o Reclame Aqui informa que o Magazine Luiza é a mais reclamada com 328 queixas. Depois, aparecem Amazon (159), Casas Bahia (149), Americanas (128), Shopee (120), Americanas Entregas (102), Yeesco (101), 2R Store (92), KaBuM (86) e Appmax (83). No entanto, todas essas registram problemas abaixo de suas médias nos últimos seis meses, com exceção da 2R Store, que computa 23% mais reclamações que esse intervalo de tempo.

Das 10 empresas mais reclamadas, Magazine Luiza, Americanas e KaBuM! têm as melhores reputações no Reclame Aqui. Ou seja, marcas que respondem às queixas do consumidor.

Fonte: O Tempo