Reeleito pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Jarbas Soares Júnior segue como procurador de Justiça por mais dois anos, biênio 2023/2024. O ato de nomeação foi assinado pelo governador Romeu Zema (Novo) e publicado nesta sexta-feira (25).

O processo eleitoral do MPMG é feito em duas etapas. Na 1ª, promotores, promotoras e procuradores e procuradoras de Justiça votam pela formação da lista tríplice; na 2ª etapa, o governador escolhe um dos três. Neste ano, dois candidatos concorreram, sendo formada a lista dúplice para que o governador fizesse a definição final.

Soares Júnior já exerceu o cargo de procurador-geral de Justiça do MPMG por três mandatos com uma passagem no Conselho Nacional do Ministério Público : 2005/2006, 2007/2008, 2021/2022 e agora ficará à frente do MPMG pela quarta vez.

Dentre suas propostas, afirmou, em campanha, que pretende melhorar a comunicação do MPMG e investir, ainda mais, em tecnologia.

“Antes, a instituição publicava licitação e a operadora que ganhasse, atuava em todas as unidades do MP. Agora, o escopo da nossa licitação prioriza qualidade do serviço, de modo que conseguimos contratar uma empresa que faz análises, define e administra o sistema de internet de forma que funcione no estado inteiro, independente da operadora que será subcontratada para atuar na comarca x ou y”, destacou Jarbas Soares.

Fonte: G1