O homem suspeito de cometer atentados em duas escolas de Aracruz, no Espírito Santo, foi preso, segundo o governador do Estado, Renato Casagrande. A informação foi divulgada nas redes sociais do chefe do executivo. Dois professores e uma aluna morreram.

De acordo com o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do ES (SESP), coronel Márcio Celante, informações iniciais apontam que o homem entrou primeiro na Escola Estadual Primo Bitti, onde arrombou um cadeado para ter acesso ao imóvel.

Ele estava com uma pistola semiautomática, colete a prova de balas e o rosto camuflado com uma máscara.

Após conseguir acesso ao imóvel, ele entrou em uma sala de professores e atirou contra 11 educadores. Dois professores morreram e nove ficaram feridos.

Segundo o coronel, imagens das câmeras de segurança de uma das escolas mostram que o atirador estava sozinho.

As investigações tentam apurar se outra pessoa deu suporte ao assassino do lado de fora da escola, já que ele seguiu de carro até a outra instituição privada, o Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC).

No local, efetuou novos disparos, tirando a vida de uma aluna e ferindo mais duas pessoas. A dinâmica dos disparos no CEPC ainda será analisada pelas autoridades policiais.

Fonte: Hoje em Dia