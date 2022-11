O Grupo A da Copa do Mundo no Catar manteve a configuração da primeira rodada. Nesta sexta-feira (25), após a vitória de Senegal, por 3 a 1, sobre os anfitriões, a Holanda não conseguiu derrotar o Equador e as duas equipes, que triunfaram na estreia, deixaram o Internacional Khalifa com empate em 1 a 1. Os holandeses seguem na primeira colocação, com 4 pontos conquistados, mesma pontuação dos equatorianos.

A ‘Laranja Mecânica’, comandada por Louis van Gaal e que no primeiro duelo do mundial derrotou os senegaleses por 2 a 0, foi a campo com Noppert, Timber, Van Dijk, Aké, Dumfries, Blind; Koopmeiners, De Jong, Klaassen; Gakpo e Bergwijn. Já os sul-americanos, comandados pelo argentino Gustavo Alfaro e que derrotaram o Catar, pelo mesmo placar, iniciaram o duelo com Galíndez, Porozo, Torres, Hincapié, Preciado, Estupiñán; Caicedo, J. Mendéz, Plata, Valencia e Estrada.

Cientes de que uma vitória garantiria a classificação antecipada às oitavas de final do torneio de seleções mais importante do planeta, as duas equipes não se omitiram nas investidas ofensivas. E, aos cinco minutos da primeira etapa, quem abriu o placar foi a Holanda, após chute da entrada da área dado por Gakpo. Este foi o tento mais rápido da competição, até o momento.

Nos acréscimos, Estupinán balançou a rede, mas aquele que seria o gol de empate dos equatorianos acabou sendo anulado, com marcação de impedimento. Ao todo, foram cinco finalizações dos sul-americanos contra apenas uma dos europeus.

Segundo tempo

Mantendo o bom nível dos primeiros 45 minutos, a volta do intervalo também foi de emoção. Logo aos três minutos, o agora artilheiro do mundial voltou a entrar em ação.

Aproveitando falha de Timber, Estupiñan chutou de fora da área e, no rebote de Noppert, Enner Valência estufou a rede, deixou tudo igual, e chegou ao terceiro gol no torneio.

Nos minutos seguintes, a tônica foi a mesma. Tentativas dos dois lados e o grito de “uhhhh” foi compartilhado pelas duas torcidas. O Equador, por exemplo, mandou bola na trave e quase fez a virada; a Holanda, por sua vez, também criou oportunidades, mas sem sucesso.

Susto e preocupação

Aos 42 minutos da segunda etapa, um susto para os equatorianos. O artilheiro Valencia foi ao chão e, sentindo muitas dores, acabou retirado de maca e não voltou mais a campo. No banco de reservas, ele imediatamente colocou um saco de gelo na panturrilha direita.

Fonte: Itatiaia